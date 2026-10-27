Inicia el juicio por el homicidio de los primos en bar de Heredia

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

La tarde de este martes inició el juicio por el doble homicidio de los primos Barboza, ocurrido en febrero de 2025.

Un total de 9 personas deberán enfrentar a la justicia como sospechosas de haber participado en los hechos.

Esto después de 2 imputados de apellidos Postume y Segura decidieron someterse a un proceso especial abreviado y fueron condenadas a dos años de cárcel.

El caso se remonta al 7 de febrero cuando se reportó la desaparición de dos hombres de apellido Barboza.

Tras la investigación de las autoridades judiciales, se realizó un allanamiento en un bar en el centro de la provincia de Heredia.

En el establecimiento comercial se encontraron los restos de los primos dentro de una fosa ubicada en el sótano del bar.

En apariencia, una pelea habría provocado el ataque de varias personas a las víctimas, lo que causó su muerte en el sitio.