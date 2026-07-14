Inicia demarcación de avenidas en el cantón de Tibás

Atención conductores, esta semana iniciaron los trabajos de demarcación en las avenidas del cantón de Tibás.

Estos cambios forman parte de los trabajos que ejecuta el municipio por la eliminación de algunas vías en esta zona de la capital.

Demarcación de avenidas en el cantón de Tibás. Foto: Raquel Vargas.

El objetivo de estos cambios es mejorar el tránsito de vehículos principalmente en horas “pico” para ingresar o salir del cantón.

Demarcación de avenidas en el cantón de Tibás. Foto: Raquel Vargas.

Según indicó la Municipalidad de Tibás, los primeros 15 días del mes de julio trabajaron en la demarcación de calles, es decir los sitios que se comunican de este a oeste.

Para la segunda quincena del mes, el municipio se enfocará en las avenidas del cantón (sentido norte – sur).

Demarcación de avenidas en el cantón de Tibás. Foto: Raquel Vargas.

Desde el Gobierno Local pidieron precaución a los conductores para evitar algún accidente por las nuevas vías.