Inicia campaña de vacunación contra influenza estacional

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), junto al Ministerio de Salud, inició la campaña de inmunización contra la influenza estacional este año.

Un total de 1.500.000 vacunas están listas para ser aplicadas a población de riesgo, entre quienes destacan personas con enfermedades crónicas, trabajadores sanitarios y adultos mayores.

De acuerdo con el doctor Alfonso Tenorio, cerca de 72 mil personas salvan sus vidas en América gracias a la vacunación.

“Tenemos una cobertura envidiable. En las Américas somos pioneros. Es importante también seguir la prevención, esto evita el uso de camas en nuestro sistema, que ya de por sí se encuentra colapsado. Es una herramienta poderosísima y esperamos que ese millón y medio se coloque en la población destinada y también en un mercado privado. Evitar una enfermedad es para todos”, declaró Mary Munive, ministra de Salud y vicepresidenta de la República.

En la actividad se vacunaron las autoridades presentes, así como un grupo de adultos mayores, una embarazada y un bebé.

La vacunación general iniciará el próximo lunes 27 de abril, según anunciaron las autoridades este jueves.