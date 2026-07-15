Esta mañana inició la vista oral de apelación por la sentencia del homicida de la joven Nadia Peraza.

Se trata de Jeremy Buzano Paisano, expareja de Peraza, quien había sido condenado a 79 años de cárcel.

Buzano fue encontrado culpable de los delitos de femicidio, suplantación de identidad, estafa y otros delitos.