Esta mañana inició la vista oral de apelación por la sentencia del homicida de la joven Nadia Peraza.
Se trata de Jeremy Buzano Paisano, expareja de Peraza, quien había sido condenado a 79 años de cárcel.
Buzano fue encontrado culpable de los delitos de femicidio, suplantación de identidad, estafa y otros delitos.
Sin embargo, la defensa del joven presentó la apelación, por lo cual las partes fueron citadas este 15 de julio en los tribunales de San Ramón.
El abogado de la familia de Peraza también presentó una apelación, en relación a la pena impuesta a Buzano.
Se espera que tras escuchar los argumentos de la defensa, la Fiscalía y el querellante, el Tribunal decida en unos días si procede la apelación o la rechaza.