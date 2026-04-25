Ingresos de sector turismo cayeron ¢16 millones durante el 2025

Los ingresos por parte de los empresarios en el sector turístico disminuyeron en ¢16 millones durante el 2025, al convertir el gasto de los extranjeros en el territorio nacional a la moneda local.

“Ha habido un crecimiento importante de los ingresos en dólares en los últimos años, sin embargo, durante ese mismo periodo la visitación no creció. Tenemos más ingresos sin más visitación y tampoco hemos notado que haya aumentado la estadía promedio, lo cual indica que el gasto por día ha aumentado y eso nos lleva a analizar la apreciación del tipo cambio que está empujando los costos de Costa Rica al alza y por lo tanto comprimiendo los márgenes de las empresas turísticas”, indicó Víctor Umaña, director del Centro de Estudios del Turismo (CET).

Los datos en la balanza de pagos del Banco Central de Costa Rica muestran un aumento de $110 millones, al pasar de $5.461 millones en el 2024 a $5.571 millones en el 2025.

Sin embargo, en el mismo lapso los valores de negociación de la divisa son diferentes. El promedio del precio negociado en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex) disminuyó en ¢13, pasando de ¢516 a ¢503.

Este efecto genera una reducción en el dinero que reciben las empresas turísticas. Los datos del CET muestran una caída del 0,6%, ya que en el 2024 se captaron ¢2.818 millones, mientras que el año pasado la cifra fue de ¢2.802 millones.

“Estamos notando una transición hacia segmentos de lujo y ultralujo, lo cual está cambiando la composición de los visitantes y el mercado costarricense de turismo”, agregó Umaña.

El experto también destacó el desempeño de los primeros meses del 2026, los cuales suman más de 1 millón de visitantes con un aumento del 11%. Sin embargo, advierte que la apreciación del tipo de cambio va a seguir impactando los bolsillos de los pequeños y medianos empresarios en el sector.

“Costa Rica muestra un inicio de año muy positivo en llegadas internacionales y confirma que sigue siendo un destino con fuerte capacidad de atracción. Pero al mismo tiempo, los datos advierten que el buen desempeño en volumen y en ingresos en dólares no debe leerse de manera simplista”, comentó.

La negociación en el Monex registra un mínimo de ¢454 por dólar.