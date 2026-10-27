Ingresos de los hogares costarricenses disminuyen en 2026

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

Los ingresos de los costarricenses cayeron un 3,8% en el último año de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

El ingreso mensual promedio se estimó en ¢1,16 millones para el 2026, mientras que en el 2025 era de ¢1,20 millones. Es decir una disminución de ¢46 mil.

“La principal fuente de ingresos de los hogares sigue siendo el que proviene del trabajo asalariado. Le siguen el trabajo autónomo, transferencias, renta de propiedad y los subsidios estatales y becas”, indica el INEC.

El informe señala que los ingresos en la zona urbana asciende a los ¢1,29 millones, mientras que en la zona urbana es de ¢819 mil, una cifra inferior por un 36%.

El ingreso per cápita, es decir por persona en el hogar, se estimó en ¢467 mil, con diferencias amplias según los quintiles.

Quintil I: ¢85 mil

Quintil II: ¢182 mil

Quintil III: ¢305 mil

Quintil IV: ¢505 mil

Quintil V: ¢1,25 millones

Pobreza

El informe revela que la pobreza se mantiene en un 15,4% sin variaciones estadísticamente significativas con respecto al 2025.

El INEC estima 286 mil hogares según la metodología de Línea de Pobreza. La pobreza extrema se ubica en un 3,8% con 71 mil familias en esta condición.

La Enaho calcula que 919 mil personas se encuentran en situación de pobreza, mientras que 243 mil costarricenses están en pobreza extrema.