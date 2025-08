Las redes criminales estarían ingresando al país piezas clave para la fabricación de armas mediante declaraciones falsas o incompletas en los trámites aduaneros.

Durante una entrevista con Diario Extra, Melissa Rodríguez, subdirectora de la Policía de Control Fiscal, explica una posible modalidad de ingreso irregular de componentes de armas.

“Se han detectado algunos accesorios que podrían utilizarse como repuestos, pero no directamente para la fabricación de armas, y en general han ingresado mediante comercio formal, no desde la clandestinidad. No obstante, no se puede descartar que en algunos casos entren al país bajo procesos irregulares, ya sea sin ser declarados o declarados falsamente”.