Inglés arrastra alto abandono en programas de formación del INA

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

Los programas de inglés figuran de manera recurrente entre las 20 formaciones con mayor deserción del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), según datos de la Unidad de Planificación desde 2023 al primer semestre de 2026.

Solo entre los cursos de inglés, 4.691 estudiantes abandonaron su formación entre 2023 y 2025. Al aplicar el costo promedio por persona informado por el INA para cada año, esos abandonos representan un costo estimado de ¢1.310 millones.

En 2023, cuatro programas de inglés aparecieron entre los 20 con mayor deserción: inglés conversacional para la atención al turista de habla inglesa, inglés conversacional para el sector empresarial, inglés básico e inglés intermedio alto. En conjunto registraron 1.667 abandonos.

Para Allen Quesada, director de la Escuela de Lenguas Modernas de la Universidad de Costa Rica (UCR), el abandono en cursos de idiomas puede estar relacionado con distintos factores como obligaciones laborales, académicas o familiares, la pérdida de motivación y la metodología utilizada.

“Esa dinámica de clase metodológica, de cómo se da el curso, qué tipo de actividades se hacen grupales, personales, el seguimiento y la evaluación del curso, si no se ajusta al contexto de la persona, el escaso seguimiento o la falta de acompañamiento del profesor, son factores que desmotivan a la persona y hacen que se salga”, explicó Quesada.

El experto señaló que la metodología y el papel del docente son elementos relevantes para mantener el interés del estudiante.

Cifras se mantienen en años siguientes

Para 2024, cuatro programas relacionados con inglés volvieron a aparecer en la clasificación. El curso de inglés conversacional para la atención al turista registró 102 desertores; inglés conversacional para el sector empresarial, 300; inglés básico, 1.088; e inglés nivel básico, seis. En total fueron 1.496 estudiantes.

La cifra volvió a ser elevada durante 2025. Ese año, seis programas de inglés quedaron dentro de los veinte con mayor deserción y acumularon 1.528 estudiantes que no permanecieron en la formación.

Quesada agregó que este comportamiento no es exclusivo de una institución, pues también se presenta en otros centros dedicados a la enseñanza de idiomas.

“Está sucediendo en el INA, está sucediendo en el Centro Cultural, en los demás institutos de idiomas. Hay una gran expectativa al principio y ahí se va desvaneciendo esa motivación inicial”, afirmó el especialista.

Para el primer semestre de 2026, inglés nivel básico ocupó el cuarto lugar entre los programas con mayor deserción, con 537 personas, equivalente al 15,1% de sus 3.557 matrículas.

Además, inglés nivel intermedio registró 192 desertores y una tasa del 12,8%, mientras inglés nivel intermedio alto contabilizó otros 51, con una deserción del 11,9%.

No obstante, para Rocío Solís, especialista en educación, las cifras ameritan analizar qué está provocando el abandono.

“Estos datos que nos está mostrando el INA son de preocuparse y de ocuparse, porque siempre hemos sabido que el Instituto Nacional de Aprendizaje ha tenido cursos de inglés excelentes, con los cuales los estudiantes salen con un nivel de inglés muy alto”, manifestó Solís.

La especialista planteó que se debería determinar si detrás de la deserción existen factores relacionados con las metodologías utilizadas, su efectividad o el aprendizaje alcanzado por los estudiantes.

Otros cursos también registran alta deserción

Los registros del instituto muestran otros programas que también se ubicaron entre los 20 con mayores tasas de abandono.

Durante el primer semestre de 2026, Creación de Interfaces de Usuario encabezó el listado con una deserción del 24,2%, seguido por Operaciones de Asistencia en la Cocina, con 16,2%, e Identificación y Diagnóstico de Necesidades del Consumidor, con 15,3%.

Para todo el INA, independientemente del programa cursado, la institución reportó 7.247 deserciones entre 2023 y 2025 y estimó su costo total en más de ¢2.031 millones.

¿Cómo reducir la deserción en cursos de idiomas?

Allen Quesada recomienda lo siguiente:

Conocer las necesidades y condiciones particulares de los estudiantes

Dar mayor flexibilidad durante el aprendizaje de un segundo idioma

Facilitar acceso a tecnología, libros y materiales que apoyen el proceso

Crear actividades y espacios de práctica

Adaptar los contenidos a las características y circunstancias del grupo

Mantener acompañamiento y seguimiento durante el desarrollo del curso

Aplicar metodologías y técnicas que ayuden a sostener la motivación del estudiante

“Tenemos muchos recursos, pero ese saber escoger cuáles son los mejores para tal actividad, para tal población, es un gran reto que tienen los institutos o las casas que se dedican a la enseñanza de idiomas”.