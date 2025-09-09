Las selecciones de Inglaterra y Noruega, están cerca de lograr su clasificación a la próxima Copa del Mundo, luego de golear en sus partidos de la fecha de este martes en las eliminatorias europas.

Los ingleses vencieron por 0 a 5 a Serbia a domicilio. La fiesta de Inglaterra fue comandada por Harry Kane, Noni Madueke, Ezri Konsa, Marc Guehi y Marcus Rashford, en el duelo llevado a cabo en Belgrado.

Mientras, la gran goleada fue la que le propinó Noruega por 11 a 1 a Moldavia, donde Erling Haaland anotó en cinco ocasiones y Theo Aasgaard hizo otros cuatro goles, para una paliza histórica.

La sub campeona del mundo, Francia, tuvo que sufrir de más para ganarle a Islandia por 2 a 1.

En otros resultados:

Armenia 2 – 1 Irlanda

Azerbaiyán 1 – 1 Ucrania

Albania 1 – 0 Lituania

Bosnia Herzegovina 1 – 2 Austria

Chipre 2 – 2 Rumania

Hungría 2 – 3 Portugal