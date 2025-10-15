París, Francia, AFP. – La inventora del fútbol Inglaterra, pero también Catar, Arabia Saudita, Senegal, Costa de Marfil y Sudáfrica: seis selecciones lograron el pase al Mundial 2026. Con estos seis países, ya son 28 los clasificados. Quedan 20 plazas por atribuir para un torneo que por primera vez disputarán 48 equipos.

Las 48 naciones participantes se dividirán en doce grupos de cuatro equipos cuyas dos primeras clasificadas pasarán directamente a los dieciseisavos de final. Los ocho mejores terceros completarán el cuadro.

El partido inaugural está programado para el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca de Ciudad de México. La final tendrá lugar el 19 de julio en el MetLife Stadium, cerca de Nueva York.