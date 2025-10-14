Los siete megaproyectos viales que quedarán pendientes al finalizar esta Administración no deben pasar en el próximo gobierno al archivo, como ha sido práctica común en el pasado. No podemos seguir tratando a la infraestructura como botín político en lugar de verla como lo que realmente es: un asunto de Estado que trasciende colores partidarios y periodos gubernamentales.

Las obras pendientes en Circunvalación, la ampliación de la ruta 27, la conexión San Ramón-San Carlos, las mejoras en el Zurquí y los demás proyectos no son caprichos ni lujos. Son arterias vitales para la competitividad económica, la movilidad ciudadana y el desarrollo integral del país. Cada día de atraso en estas obras representa pérdidas millonarias en productividad, tiempo perdido en presas vehiculares, costos operativos más altos para empresas y familias, y oportunidades de desarrollo que se evaporan.

Por años obras claves como estas han caído en la maraña burocrática. Lo que debería ser continuidad se convierte en discontinuidad. Lo que debería fluir con eficiencia técnica se atasca en trámites, revisiones interminables y disputas legales que parecen diseñadas más para obstaculizar que para proteger el interés público.

El caso de la ruta San Ramón-San Carlos es emblemático: lleva décadas siendo anunciada por cada gobierno de turno, pero los trabajos nunca avanzan más allá de los tramos inaugurales que sirven para la fotografía oficial. La Autopista Florencio del Castillo, con una inversión proyectada de 500 millones de dólares, sigue en etapa licitatoria sin adjudicación formal. La ampliación de la ruta 27 permanece en revisión técnica y jurídica, pese a que la necesidad de ampliar esa vía es evidente para cualquiera que la transite.

Costa Rica necesita un cambio radical en su aproximación a la infraestructura vial. Es imperativo establecer mecanismos que blinden estos proyectos de los vaivenes políticos y garanticen su continuidad independientemente de quién ocupe Casa Presidencial. Los megaproyectos deben ser tratados como políticas de Estado, no como logros de gobierno.

La infraestructura vial no es un favor que los gobiernos le hacen a la población. Es una obligación fundamental del Estado y un derecho de la ciudadanía. Costa Rica merece carreteras dignas del siglo XXI, no obras eternas que se arrastran de década en década mientras la economía se resienten y la calidad de vida se deteriora.

El próximo gobierno que asuma en 2026 tendrá la oportunidad de romper este ciclo vicioso. La pregunta es si tendrá la voluntad política y la visión de país para hacerlo. Porque al final, las carreteras no tienen ideología. Simplemente tienen que funcionar, y tienen que funcionar ahora.