Un informe de la Contraloría General de la República advirtió que el Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria (Conesup), encargado de autorizar y fiscalizar a las universidades privadas, carece de control y supervisión sobre los planes de estudio de la carrera de Educación en I y II Ciclo. Esta ausencia de regulación compromete la garantía de una adecuada formación de los futuros docentes.

Según los hallazgos, el 82% de las carreras privadas carece de fundamentos teóricos sólidos y el 76% no tiene un perfil de egreso claramente definido.

Además, únicamente un 10% de los programas en este campo cuentan con acreditación del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (Sinaes).

Incluso, la auditoría detectó que algunas universidades aún imparten planes de estudio diseñados desde 1989, sin actualizaciones que reflejen los avances pedagógicos y las necesidades actuales del sistema educativo. El informe también señala deficiencias en el control del personal docente que forma a los futuros maestros. Durante el 2024 e inicios de 2025, solo cinco de las 22 universidades privadas entregaron información al Conesup sobre sus nombramientos, y en el 70% de los casos analizados los profesores no cumplían con la experiencia mínima de cinco años.

Esta situación representa un riesgo para la educación primaria del país, pues “no hay garantía razonable de que las instituciones privadas estén cumpliendo con los estándares académicos propuestos”, dice el informe.

La consecuencia es que egresados con preparación insuficiente para enfrentar la labor docente y estudiantes de primaria que podrían recibir una enseñanza deficiente. El escrito destaca que las universidades públicas como la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional y la Universidad Estatal a Distancia sí cumplen con lo establecido en la normativa.