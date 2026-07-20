Informe muestra cuál es la red fija con mayor velocidad en Costa Rica

El desempeño de las redes de internet fijo en Costa Rica volvió a ser evaluado por Ookla, empresa especializada en medición de conectividad, cuyos resultados correspondientes al primer semestre de 2026 ubican a Metrocom como la red fija más rápida y mejor red fija del país.

Con este reconocimiento, la empresa acumula cuatro años consecutivos liderando el índice de velocidad de internet fijo y dos años seguidos obteniendo la distinción como la mejor red fija de Costa Rica, de acuerdo con la metodología de Ookla.

Resultados de velocidad de internet en Costa Rica

Según el informe, Metrocom alcanzó una velocidad promedio de descarga de 361,94 Mbps y una velocidad promedio de subida de 318,67 Mbps, ubicándose por encima del resto de proveedores evaluados.

Proveedor Descarga Subida Metrocom 361,94 Mbps 318,67 Mbps Claro 248,91 Mbps 225,39 Mbps Telecable 197,74 Mbps 188,13 Mbps Liberty 158,52 Mbps 26,36 Mbps Tigo 137,50 Mbps 18,18 Mbps Kölbi 106,49 Mbps 102,07 Mbps

De acuerdo con estos resultados, la diferencia entre Metrocom y el segundo lugar supera los 113 Mbps en velocidad promedio de descarga.

Latencia también favorece a Metrocom

Además de la velocidad, el estudio analiza la latencia, un indicador importante para actividades como videollamadas, teletrabajo, videojuegos en línea y transmisión de contenido.

En este apartado, Metrocom registró una latencia promedio de 50,47 milisegundos, mientras que otros operadores presentaron valores superiores a los 79 ms e incluso por encima de los 140 ms.

Una menor latencia permite una respuesta más rápida de la conexión y mejora la experiencia del usuario en aplicaciones que requieren interacción en tiempo real.

La apuesta por nuevas tecnologías

José Mora, gerente general de Metrocom, señaló que el resultado refleja la estrategia tecnológica que ha desarrollado la empresa durante los últimos años.

Indicó que en un mercado donde la fibra óptica ya es normal, el verdadero liderazgo es anticiparse al futuro con innovación constante y un impecable servicio al cliente.

La compañía destaca que fue una de las primeras en incorporar soluciones como Wi-Fi Mesh y recientemente implementó Wi-Fi 7, además de ofrecer velocidades de hasta 5.000 Mbps para clientes residenciales.

Planes de internet disponibles

Como parte de su oferta comercial, la empresa dispone de distintos planes de internet simétrico, es decir, con la misma velocidad de descarga y subida.

Plan Internet Full (750 Mbps): pensado para hogares, teletrabajo y consumo de contenido en alta definición. Incluye sistema Wi-Fi Mesh inteligente y tiene un precio de ₡29.995 mensuales .

pensado para hogares, teletrabajo y consumo de contenido en alta definición. Incluye sistema inteligente y tiene un precio de . Plan Ultra (1.000 Mbps o 1 Gbps): dirigido a usuarios con mayores necesidades de conectividad y transferencia de archivos de gran tamaño.

dirigido a usuarios con mayores necesidades de conectividad y transferencia de archivos de gran tamaño. Plan Quik (5.000 Mbps o 5 Gbps): la opción de mayor velocidad dentro del portafolio de la empresa, diseñada para hogares o usuarios con una alta demanda de conexión.

Los resultados completos del estudio pueden consultarse en el sitio oficial de Speedtest Awards de Ookla, donde se publican los rankings de desempeño de redes fijas a nivel mundial.

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