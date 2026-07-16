Informe de Mideplan expone avances y rezagos en la gestión pública

El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) y el Ministerio de Hacienda presentaron el informe Conjunto de Cierre del Ejercicio presupuestario 2025, que permite el análisis y rendición de cuentas de ocho sectores estratégicos del Gobierno de Costa Rica.

Según un comunicado de Mideplan, el informe identifica avances concretos, así como desafíos “que requieren ajustes”.

“Desde la Comisión se ha enfatizado en promover cambios a partir de los hallazgos identificados, siendo esta la esencia de una gestión pública adaptativa y moderna que utiliza evidencia para su mejora continua”, dijo Eddy García Serrano, gerente del Área de Evaluación y Seguimiento, en representación de la Comisión Interinstitucional Hacienda-Mideplan.

Por su parte, la ministra de Planificación Nacional y Política Económica, Carla Morales aseguró que el informe identifica oportunidades de mejora institucional para garantizar “un uso eficiente de recursos”.

“Este informe representa un esfuerzo conjunto del Gobierno de la República para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas”, destacó la ministra de Planificación Nacional y Política Económica, Carla Morales Rojas.

Informe destaca parálisis de proyectos

El informe menciona rezagos en proyectos como “Ciudad Gobierno” y hospitales claves, como el nuevo Hospital de Cartago y el nuevo Hospital Tony Facio de Limón.

Menciona además atrasos en el proyecto “Hacienda Digital”, financiado por el Banco Mundial y una disparada presupuestaria por las listas de espera en cirugías ambulatorios y cirugías de catarata de la Caja Costarricense del Seguro Social (CSS) a raíz del incremento en procedimientos que realizó la institución.

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