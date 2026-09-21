Informalidad en sector comercio supera el 45% de empleos generados

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

Más del 45% de las personas ocupadas en actividades de comercio al por mayor y al por menor trabajan en la informalidad, una proporción superior al promedio nacional, que ronda el 37%, según un estudio del Programa Estado de la Nación (PEN) con la Cámara Nacional de Comerciantes Detallistas.

El sector concentra aproximadamente el 16% del empleo del país y aporta cerca del 9% del Producto Interno Bruto (PIB).

La situación es más marcada entre las microempresas: el 64,5% de las 105.780 microempresas comerciales operaba en condición de informalidad. Los criterios utilizados por los investigadores contemplan los negocios que no están inscritos en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ni en Hacienda y cuyos propietarios no se asignan un salario.

El estudio señala que la informalidad está relacionada con factores como el tamaño de los negocios, su capacidad financiera, las competencias empresariales, la necesidad que originó el emprendimiento y los costos y beneficios percibidos de registrarse formalmente.

Entre los micronegocios informales, el 56% surgió por necesidad y no necesariamente a partir de la identificación de una oportunidad empresarial. Además, en el 82% de los casos únicamente trabaja la persona propietaria y el 80% no cuenta con un local independiente, por lo que funciona desde la vivienda, a domicilio o en la vía pública.

La falta de acceso al financiamiento también aparece entre las características de estos negocios. El 92% no ha solicitado crédito, mientras que el 63% de los cobros y el 55% de los pagos a proveedores se realizan en efectivo. Los negocios analizados registran ventas promedio de ¢532 mil mensuales, gastos por ¢315 mil y una ganancia media de ¢217 mil.

Factores para formalizar

El modelo estadístico identifica seis condiciones asociadas con una mayor probabilidad de formalización. Contar con un espacio independiente del hogar aumenta esa probabilidad en 19,9 puntos porcentuales, mientras que haber creado el negocio por oportunidad y no por necesidad la incrementa en 18,2 puntos.

También aparecen el acceso al crédito, con un aumento de 17,3 puntos porcentuales; la separación de las cuentas del negocio y del hogar, con 10,1 puntos; y haber recibido capacitación empresarial, con 9,7 puntos. Por cada persona adicional que trabaja en la empresa, la probabilidad aumenta aproximadamente 9,1 puntos.

El nivel educativo general no resultó estadísticamente significativo en este modelo, mientras que la capacitación específica en administración, contabilidad, ventas, planificación o mercadeo sí mostró una relación con la formalización.

La percepción sobre los costos también influye. El 60,5% de las personas propietarias que no se registran señala los altos costos y la complejidad del proceso como principales razones. Además, el 44% de los negocios informales considera más ventajoso para una micro o pequeña empresa operar sin estar registrada.

Cuando se plantea eliminar los costos de inscripción ante la CCSS, más del 80% manifiesta disposición a formalizarse. Esa proporción también supera el 80% cuando se agrega una exoneración del 50% de la cuota mensual de la CCSS durante el primer año.