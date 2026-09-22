Informalidad en comercio detallista supera el promedio nacional

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

La informalidad en el sector de comercio al detalle es superior al promedio nacional, según una investigación del Programa Estado de la Nación en colaboración con la Organización Internacional del Trabajo.

Cerca del 45% de las personas ocupadas en el comercio al por mayor y al por menor se encuentran en esta condición, frente a aproximadamente un 37% para el conjunto de la economía nacional.

El sector comercial concentra alrededor del 16% del empleo del país y aporta cerca del 9% del Producto Interno Bruto (PIB).

“Se sigue manteniendo que casi la mitad del sector comercial está en la informalidad. Hay que hacer un esfuerzo mucho mayor en los incentivos para fortalecer no solamente que un emprendimiento pase de la informalidad a la formalidad, sino que se mantenga en el tiempo en esa formalidad”, señaló Johan Rodríguez, director ejecutivo de la Cámara Nacional de Comerciantes Detallistas.

La diferencia también se refleja de acuerdo con el tamaño del emprendimiento, ya que, de las 105 mil microempresas comerciales analizadas con la definición de informalidad aplicada por el estudio, el 64,5% operaba sin estar inscrita en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ni en Hacienda y sin que sus propietarios se asignaran un salario.

Uno de los factores que, según Rodríguez, diferencia al comercio de otras actividades es la necesidad de tramitar una patente municipal para operar un establecimiento. A su criterio, este requisito agrega trámites, documentos y costos al proceso de formalización, particularmente para emprendimientos y pequeñas empresas.

“Los emprendimientos ven que empezar en este proceso es mucho más tedioso, más extenso, más largo, inclusive más costoso, y esto genera que en el sector comercial haya más emprendimientos o pymes que estén en la informalidad”, explicó.

A esto se suma la tendencia de las redes sociales, donde la venta de productos se realiza por plataformas sin la necesidad de un local. Este fenómeno no solo favorece la informalidad, ya que no hay que cumplir un requisito, como la patente en casos de comercios con local, que requiera de formalidad.

El estudio también identifica una relación entre la informalidad y los nuevos modelos de negocio que funcionan desde las viviendas mediante redes sociales y plataformas digitales. El 80% de los micronegocios informales analizados no cuenta con un local independiente y opera desde la vivienda, a domicilio o en la vía pública sin un puesto fijo.

“No hay tanta regulación actualmente en temas de plataformas digitales, de cómo se comercializan los productos, y esto permite que haya mucha gente que decida seguir trabajando de esa forma. Hay una desventaja competitiva al mantenerse en la formalidad con relación a otros que no tienen que pasar por toda esa burocracia o ese costo adicional de la formalización porque están vendiendo desde la casa”, agregó Rodríguez.

La condición es más frecuente entre los negocios propiedad de mujeres: el 76% se encuentra en informalidad, frente al 53% de los negocios propiedad de hombres. Además, el 56% de los micronegocios informales nació por necesidad y no necesariamente a partir de una oportunidad empresarial.

“Hay una preocupación por la situación de las mujeres. Creo que uno de los principales problemas de la informalidad en mujeres es la red de cuidado. ¿Dónde dejo mis niños y dónde dejo mis adultos mayores para dedicarme yo a una empresa formal?”, afirmó Maritza Hernández, presidenta de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep).

La empresaria señaló que se debe trabajar en el fortalecimiento de la Red de Cuido para que la población femenina tenga un alivio en las tareas del hogar y dedicar mayor tiempo al emprendimiento y actividades productivas.

Incentivos y acompañamiento

El estudio identifica seis factores relacionados con una mayor probabilidad de formalización. Tener un espacio independiente del hogar aumenta esa probabilidad en 19,9 puntos porcentuales; una motivación de oportunidad, en lugar de necesidad, en 18,2 puntos; y el acceso al crédito en 17,3 puntos. También inciden: separar las cuentas del negocio y el hogar, recibir capacitación empresarial y contar con más personas trabajando en la empresa.

Entre las medidas planteadas por los representantes empresariales también está mantener incentivos para las micro y pequeñas empresas después de los primeros seis años de operación y facilitar el acceso al financiamiento.

Rodríguez señaló que las condiciones de estos negocios también dificultan el acceso a financiamiento. El estudio indica que el 92% de los negocios informales analizados no ha solicitado crédito, mientras que sus ventas promedio son de ¢532 mil mensuales y sus ganancias medias alcanzan ¢217 mil.

“Cuando se les pregunta a los emprendimientos qué los motiva a formalizarse, hay un porcentaje muy alto que dice que cuando necesitan financiamiento, es como un detonante para tomar esa decisión de formalizarse”, comentó Rodríguez.

El estudio encontró que el 60,5% de quienes no se registran señala los altos costos y la complejidad del proceso como principales razones. Además, el 44% de los negocios informales considera más ventajoso operar sin estar registrado.

Hernández planteó que las entidades financieras y públicas adapten sus requisitos al tamaño y etapa de los emprendimientos, mientras que Rodríguez señaló la necesidad de fortalecer los incentivos vinculados con la seguridad social. El estudio encontró que más del 80% manifestó disposición a formalizarse cuando se planteó la cobertura de los trámites y los costos de inscripción ante la CCSS.