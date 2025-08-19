El reconocido creador de contenido, Araya Vlogs, denunció haber sido víctima de una estafa en Copacabana, Brasil.

El hecho quedó registrado en el último video compartido en su canal de YouTube, el cual es titulado cómo: “Me robaron en Brasil y grabé a los ladrones”.

Araya denuncia que la cifra de la afectación ronda poco más de los 500 dólares, cuando la compra que se disponía a realizar era de apenas 4 dólares.

“Cobraba 20 reales, 4 dólares, pero yo no andaba efectivo, andaba pagando todo con tarjeta. Eso pasa por tener tanta confianza también. Pero él no tenía datáfono, entonces llamó a otro para que me cobrara. Yo vi claramente cuando él puso 20 (…) en lo que él dio la vuelta para que yo pusiera la tarjeta, no sé en qué momento tan rápido puso 2.950 reales. Más de 500 dólares me acaban de robar”, confirmó en su video.

Araya destaca que el suceso se dio exageradamente rápido. Además, menciona que no entiende por qué la tarjeta no le pidió el pin, cómo suele hacerlo en ocasiones.

Según menciona el creador de contenido, el sospechoso una vez le cobró se retiró de una manera rápida y sospechosa. Fue allí cuando Araya se percató de la situación y comienza a correr detrás del sujeto, el cual también comienza a correr para huir.

“Hasta que probablemente unos amigos de él me frenaron. ‘Que cuál fue el problema, que qué fue lo que me hicieron, que qué pasó’. Pero lo que hicieron fue pararme, me mataron el impulso”, mencionó.

Posteriormente, se dispuso a hablar con unas personas conocedoras de la zona, las cuales según Araya, le afirmaron que “toda en la playa es una mafia”.

El influencer fue a presentar la denuncia a las autoridades brasileñas, ya que los sospechosos quedaron grabados mientras el tico realizaba uno de sus típicos videos.

Araya mencionó que las autoridades le comentaron que este tipo de situaciones son muy común.

Afirma que después de varios trámites, en donde destaca la amabilidad y profesionalismo de los oficiales, logró presentar la denuncia hacia el sujeto. Este fue, según destaca en el video, identificado inmediatamente por los oficiales.

“Ya lo tenían identificado, de hecho tenía 17 denuncias, ahí es donde está el verdadero problema grave. Y esto no solo pasa en Brasil, pasa en todas partes del mundo”, confirmó.

El creador del contenido destaca que luego de muchos trámites logró obtener un documento en donde se detalla todo lo sucedido, lo que eleva las posibilidades de que su banco le devuelva el dinero.

“Solo Bukele acaba con esas cosas de así de raíz, pero esta fue mi supermala experiencia en Río de Janeiro”, afirmó.

Posteriormente, el creador de contenido compartió una historia en Instagram, en donde destaca que este suceso no significa que en todo el país (Brasil) sea así de peligrosa la situación de estafas.