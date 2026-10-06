Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

El creador de contenido colombiano Stiven Tangarife, conocido como Mr. StivenTC, quien recientemente provocó una multitudinaria concentración de motociclistas en la General Cañas tras convocar a sus seguidores en Costa Rica, enfrenta una denuncia penal por el presunto delito de abuso a una menor de 14 años.

Según medios internacionales, la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la Nación de Colombia señala hechos que habrían ocurrido en enero de 2024, cuando la presunta víctima tenía 13 años.

Según el documento, el contacto entre Tangarife y la menor habría comenzado presuntamente a través de TikTok, después de que el creador de contenido comentara una publicación de la adolescente. Posteriormente, habrían intercambiado números telefónicos y comenzado a comunicarse.

La denuncia sostiene que el influencer en apariencia se habría reunido con la menor en dos ocasiones en Antioquia. En el segundo encuentro, ocurrido en una vivienda ubicada en el sector de Las Palmas, se habría producido el supuesto abuso, según destaca la denuncia. El documento también menciona el consumo de bebidas alcohólicas y la entrega de regalos a la menor.

La situación habría permanecido en silencio hasta este año, cuando la menor le contó a su madre lo ocurrido. La denuncia fue presentada el 17 de junio de 2026 y quedó en manos de una fiscalía especializada, según informó la firma Víctor Mosquera Marín Abogados.

Tangarife ha rechazado los señalamientos y asegura que enfrenta una campaña basada en acusaciones falsas. Su equipo legal también calificó las informaciones como “falsas e infundadas” y aseguró que no cuentan con soporte probatorio.

La investigación continúa en Colombia y será la Fiscalía la que determine lo ocurrido y las eventuales responsabilidades. La identidad de la presunta víctima permanece bajo reserva.

El caso vuelve a poner bajo la lupa al influencer días después de su polémica visita a Costa Rica, donde un llamado suyo en redes sociales provocó una concentración masiva de motociclistas y afectaciones en la General Cañas.