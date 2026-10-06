Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

El influencer colombiano Stiven Tangarife, conocido en redes sociales como Mr. StivenTC, aseguró que oficiales de la Policía tenían conocimiento previo de la actividad que reunió a una multitud de motociclistas en la autopista General Cañas.

Tangarife se refirió a lo ocurrido mediante un video publicado en sus redes sociales, donde relató cómo se desarrolló la denominada “rodada” y afirmó que inicialmente dudó en realizarla debido a las condiciones del tiempo y la hora.

“Ese día que hicimos la rodada. Cuando yo salí, yo estaba muy dudoso de hacer la rodada porque estaba lloviendo y aparte de eso ya estaba muy tarde”, manifestó.

Según explicó, al comenzar la actividad observó alrededor de 30 motocicletas, una cifra que inicialmente consideró baja debido a la expectativa que había generado entre sus seguidores.

Sin embargo, conforme avanzó el recorrido, comenzaron a sumarse más personas que, de acuerdo con su versión, se encontraban concentradas en distintos puntos.

Foto tomada de redes sociales

“Cuando empecé a ver ese chorrero de gente que venía (…) estaban en diferentes puntos y eso que nosotros no alcanzamos a ir a todos los puntos, porque había tanta gente que ya ni siquiera nos dejaban andar”, relató.

Influencer dice que policías estaban avisados

El colombiano también se refirió a la actuación de las autoridades costarricenses y reconoció que no contaban con una autorización gubernamental para efectuar la actividad.

No obstante, aseguró que la Policía tenía conocimiento de lo que realizarían.

Foto tomada de redes sociales

“Nosotros no teníamos como tal la autorización del Gobierno, pero sí teníamos la autorización de las autoridades, que eso es lo que realmente importa. En pocas palabras, los policías ya sabían lo que íbamos a hacer”, afirmó Tangarife.

El creador de contenido insistió en que, según su versión, los oficiales estaban previamente avisados sobre la rodada.

“Con los policías la vuelta estaba, en pocas palabras, ya estaban avisados”, agregó.

Tangarife además destacó el trato que recibió de los cuerpos policiales durante su estadía en Costa Rica y calificó al país como tranquilo.

Foto tomada de redes sociales

“Los policías allá son muy buena gente (…) es un país muy tranquilo. Allá los policías son muy tranquilos”, expresó.

La concentración convocada por el influencer reunió a una importante cantidad de motociclistas y provocó afectación al tránsito en la autopista General Cañas, una de las principales vías de ingreso y salida de San José.