El creador de contenido mexicano César Gastélum fue asesinado a balazos la noche del martes, mientras realizaba una transmisión en vivo en redes sociales en el estado de Sinaloa, México. El ataque quedó registrado en video y es investigado por las autoridades.

De acuerdo con la información preliminar, el joven, de aproximadamente 25 años, se encontraba en el estacionamiento de un restaurante de comida rápida en Culiacán junto a dos amigos, con quienes participaba en un reto disfrazados de repartidores de comida.

⚠️Contenido violento ⚠️

Mientras realizaba una transmisión en vivo para redes sociales, fue asesinado el influencer César Gastélum, frente a una franquicia de comida rápida en Culiacán, Sinaloa. pic.twitter.com/QQ8I5YrE4J — REFORMA (@Reforma) August 5, 2026

En ese momento, dos hombres que viajaban en una motocicleta se acercaron al grupo. Uno de ellos sacó un arma y le disparó en la cabeza a corta distancia. Tras el ataque, ambos sospechosos huyeron del lugar, mientras que la transmisión en vivo se interrumpió de inmediato.

Aunque los primeros reportes policiales indicaban que la víctima era un repartidor, posteriormente fue identificado como César Gastélum gracias a la grabación del hecho y a diversos testimonios.

El crimen ocurrió alrededor de las 8:15 p. m. (hora local), en una concurrida plaza comercial ubicada a pocos metros de la sede de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Al sitio acudieron agentes de la Policía Estatal, elementos del Ejército Mexicano y personal de la Fiscalía para acordonar la escena, recopilar indicios y trasladar el cuerpo al Servicio Médico Forense.

Creador de contenido mexicano César Gastélum. Foto: redes sociales.

Videos difundidos posteriormente muestran que la motocicleta con los atacantes ya había pasado por el lugar minutos antes del homicidio. Incluso, durante la transmisión en vivo se escucha a uno de los acompañantes advertir con preocupación sobre la presencia de los motociclistas.

Gastélum era una figura reconocida en redes sociales. En TikTok acumulaba más de 577 mil seguidores y más de 22 millones de “me gusta”, mientras que en Instagram superaba los 116 mil seguidores. Su contenido incluía sketches de comedia, videos de estilo de vida, retos, viajes y transmisiones en vivo.

Con este asesinato, la prensa local señala que ya son al menos diez los influencers asesinados en Sinaloa en los últimos años.