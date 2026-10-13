Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

La creadora de contenido Nerea Peña relató en redes sociales cómo pasó una noche con fuertes dolores de estómago, náuseas y vómitos durante su viaje por el país. Tras acudir a un hospital en San José, recibió el diagnóstico de intoxicación alimentaria.

La española, quien recorre Centroamérica sin boleto de regreso, contó que llegó a la capital costarricense con la intención de visitar el Mercado Central y un mercadillo que había visto en redes sociales.

Sin embargo, después de cenar en un restaurante y regresar al alojamiento, comenzó a sentirse mal. Según relató en un video publicado en sus redes sociales, presentó fuertes dolores abdominales y náuseas, además de vomitar cuatro veces durante la noche.

Ante el empeoramiento de los síntomas, decidió acudir al hospital alrededor de las 6:00 a.m., donde le realizaron análisis de sangre y otras pruebas médicas.

Peña explicó que recibió medicamentos y suero intravenoso debido a su condición. También comentó que algunos fármacos le provocaron mucho sueño, al punto de que apenas podía abrir los ojos.

Los médicos le diagnosticaron una intoxicación alimentaria. La joven reconoció que la experiencia fue especialmente angustiante por encontrarse lejos de su hogar, en un país y una ciudad que no conocía.

Se recuperó y visitó el Mercado Central

La creadora de contenido aclaró que no había comido en un puesto callejero, sino en un restaurante al que describió como moderno. Por eso, rechazó los comentarios de usuarios que relacionaron su malestar con la comida del Mercado Central.

De hecho, contó que al día siguiente, aunque todavía se sentía débil, decidió visitar ese lugar y comer arroz con mariscos y ceviche. Según dijo, la comida le cayó bien y, a partir de entonces, comenzó a recuperarse.

Peña compartió su experiencia con sus seguidores mientras continúa su recorrido por Centroamérica, con la esperanza de que no vuelva a pasar por una situación similar durante el viaje.