Influencer colombiano colapsó General Cañas con masiva concentración

Fecha de publicación: 4 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 4 de octubre de 2026

El influencer colombiano, Steven Tangarife, conocido como Mr Steven, se encuentra en el país y generó un colapso en la General Cañas tras el llamado realizado por el joven de salir a las calles.

Cientos de motociclistas llenaron la pista, incluso conduciendo contravía para conocer al colombiano, quien se trasladaba en un vehículo.

Foto tomada de redes sociales

“Pa’ toda mi gente de Costa Rica, informarles que ya estamos acá en la ciudad; literalmente fueron cuatro horas de viaje en carro de la costa hasta acá. Ya llegamos, por ahí de las 8, 8:30 o 9 vamos a estar prendiendo, andando en las calles de Costa Rica, acá desde la capital como tal. “Ahorita más tarde se viene lo bueno”, posteó Tangarife en sus redes sociales.

Mr Steven publicó en sus redes sociales un video donde se muestra la concentración masiva y agradeció a los ticos por acompañarlo.

“Los amo, los amo, Costa Rica, los amo con mi vida, pura vida”, expresó el streamer.

Foto tomada de redes sociales