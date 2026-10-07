Inflación vuelve a terreno positivo después de 16 meses en negativo

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

El aumento de precios volvió a terreno positivo en Costa Rica durante setiembre, después de 16 meses consecutivos con variaciones interanuales negativas. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación interanual de 0,34% en setiembre.

Sin embargo, el indicador acumula 40 meses consecutivos por debajo del rango de tolerancia establecido por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), el cual es entre un 2% y un 4%. La meta de la entidad no se ha cumplido desde abril de 2023.

El resultado mensual estuvo marcado principalmente por aumentos en transporte, información y comunicación, y vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Entre los productos y servicios que más empujaron el índice destacaron los huevos de gallina, los vehículos nuevos y la telefonía móvil.

Los huevos aumentaron 18,12% durante el mes y tuvieron el mayor efecto positivo sobre el IPC. Los vehículos nuevos subieron 1,57%, mientras que el servicio de telefonía móvil registró un incremento de 1,55%. También aumentaron el alquiler de vivienda, con 0,43%, y la papaya, cuyo precio subió 28,91%.

El comportamiento no fue generalizado entre los productos que conforman la canasta de consumo. De los 293 artículos que integran el IPC, un 42% registró disminuciones de precio, un 33% tuvo aumentos y el 25% restante no presentó variación durante setiembre.

Entre los productos que bajaron de precio estuvieron la gasolina, con una disminución de 1,45%, el boleto aéreo al exterior, que cayó 6,37%, y el tomate, cuyo precio se redujo 9,10%. También bajaron la cebolla, 10,16%, y el chile dulce, 11,68%.

El comportamiento de setiembre también modificó el resultado acumulado del año, aunque este permanece negativo. Entre enero y setiembre, los precios acumulan una variación de -0,39%, frente al -1,95% registrado durante los primeros nueve meses de 2025.

El INEC señala que de los 293 artículos que integran el índice, 42% disminuyeron de precio, 33% aumentaron de precio y 25% no presentaron variación.