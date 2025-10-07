La inflación, medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), se ubicó en un -1%, para un quinto mes en que el indicar está en terreno negativo durante el 2025.

“El índice de precios al consumidor mostró una variación mensual de -0,40% en septiembre 2025, registrando disminuciones de forma consecutiva durante los últimos 3 meses. Con este resultado, el indicador acumula una variación de -1,95% al tercer trimestre del año y alcanza una variación interanual a septiembre 2025 de -1%”, indicó Nelson Castillo, vocero del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

De acuerdo con la institución pública, un 47% de los bienes y servicios aumentaron de precio, entre los cuales destacan las tortas de pollo (7,40%), el filete de pescado (5,65%), la papa (3,82%), el aceite (2,68%) y el diésel (2,35%).

Además, un 37% disminuyó su valor y el tomate fue el producto con mayor variación entre agosto y setiembre. De acuerdo con datos del Consejo Nacional de la Producción (CNP), el precio del fruto pasó de ¢1.709 a ¢1.227 por kilogramo.

Otros bienes con una reducción fueron la telefonía móvil (-8,92%), la cebolla (-5,98%), las lavadoras de ropa (-5,79%) y la posta de cerdo (-5,60%).