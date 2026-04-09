Inflación suma 11 meses en terreno negativo

La variación interanual en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) suma 11 meses en terreno negativo. Para el mes de marzo, el indicador se ubicó en un -2,09%.

Sin embargo, la evolución mensual, de febrero a marzo, presentó un aumento del 0,34% según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Esto después de dos meses de reducciones en los bienes y servicios que consumen los costarricenses.

“La mayor parte de los bienes y servicios que conforman el índice aumentaron de precio durante el mes, esto a pesar de la disminución en el tipo de cambio del dólar que se registró durante el mes de marzo, y que influyó directamente en los precios que son cobrados en esa moneda”, explicó Nelson Castillo, coordinador de la unidad del Índice de Precios.

De los 289 bienes y servicios que componen el IPC, el 48% aumentó de precios, el 35% disminuyó y un 17% se mantuvo igual.

Los paquetes turísticos al extranjero fueron el producto que presentó una mayor variación con un incremento del 20,38%. Le siguen los huevos, el limón ácido, tomate y boletos aéreos.

En cuanto a las disminuciones, el repollo bajó su valor un 10,74% y le acompañan la papaya, papa, automóviles nuevos y el arroz.