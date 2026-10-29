Inflación negativa mantiene estables niveles de pobreza

Fecha de publicación: 29 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

La pobreza por ingresos se mantuvo sin cambios estadísticamente significativos en Costa Rica durante 2026, pese a que el ingreso promedio de los hogares disminuyó un 3,8%.

La Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) 2026 reportó que el 15,4% de los hogares está en condición de pobreza, equivalente a 298.713 hogares. El año anterior, el porcentaje fue del 15,2%, sin que la diferencia se considere estadísticamente significativa. La pobreza extrema se mantuvo en un 3,8%.

“Hay un comportamiento muy especial este año en el costo de la línea de pobreza, en el valor de la canasta básica alimentaria, porque tiene variaciones muy importantes tanto en la zona urbana como en la rural. Esa baja en el umbral es la que explica que no crezca la cantidad de hogares pobres”, indicó Eddy Madrigal, coordinador de la Enaho.

La encuesta revela que la línea de pobreza en la zona urbana se fijó en ¢125.000, con una disminución del 1,7%, mientras que el umbral de pobreza extrema fue de ¢58.000, con una caída del 4,5%.

En la zona rural, la línea de pobreza fue de ¢97.000 y la de pobreza extrema se fijó en ¢49.000, con disminuciones del 1,6% y el 3,8%, respectivamente.

Por lo tanto, la reducción en el costo de la canasta básica y de otros bienes y servicios utilizados para calcular la línea de pobreza explica que el indicador no aumentara.

“Costa Rica estaba en un panorama de inflación negativa en el último año. ¿Eso quiere decir más bienestar para los hogares? Me temo que no, porque la línea de pobreza es una medida imperfecta. Las personas que se mantienen en pobreza siguen en esta condición, pero ahora con un ingreso promedio más bajo. Podría estar reflejando una mayor intensidad de la pobreza”, explicó el economista Luis Vargas.

Además, agregó que el país enfrenta un panorama complicado debido al aumento reciente de los precios por el conflicto en Medio Oriente, que elevó el precio de los combustibles, y a un fenómeno de El Niño que aumentaría los precios de los alimentos.

“El panorama de desaceleración de la economía no nos hace pensar que se mantenga la tendencia a la baja en los niveles de pobreza, por el contrario, hay una primera señal de estancamiento e incluso podríamos ver un aumento en los próximos años”, comentó Vargas.

Pobreza regional

Por regiones, la situación presenta diferencias. La Brunca pasó de un 23,8% de hogares en pobreza en 2025 a un 27,3% en 2026, un incremento de 3,5 puntos porcentuales que sí fue estadísticamente significativo. La Huetar Caribe registró una incidencia del 22,2%, la segunda más alta del país.

En contraste, la región Central mantuvo la menor proporción de hogares pobres, con un 11,4%. La Chorotega alcanzó un 17,2%, el Pacífico Central un 21% y la Huetar Norte un 21,3%. En estas regiones no se reportaron variaciones estadísticamente significativas respecto al año anterior.

Madrigal relacionó el resultado de la región Brunca con las dificultades de acceso al empleo y el peso de las transferencias sociales en los ingresos familiares.