Inflación mantiene tendencia creciente

El comportamiento de la inflación, calculado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), mantiene una tendencia creciente con aumentos mensuales en los bienes y servicios que consumen los costarricenses.

Sin embargo, el resultado interanual se mantiene en terreno negativo, ya que para el mes de junio se presentó una reducción en los precios del 0,32% en comparación con el mismo periodo del 2025.

“El indicador ha mostrado un crecimiento paulatino, sobre todo, después del inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que generó una escalada en el precio de los combustibles desde marzo anterior. Acercándose hacia valores positivos, situación que podría ocurrir en el segundo semestre de este año”, explica el Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional (OES-UNA).

El impacto sobre los hidrocarburos se evidencia en los aumentos de la gasolina en un 4,8% para junio, al igual que en incrementos en los precios de los boletos aéreos. los paquetes turísticos al extranjero y los pasajes de autobús, que fueron del 8,67%, 8,60% y 4,76% respectivamente.

Otros bienes que subieron fueron el tomate, con un 11,7%.

Entre los bienes que bajaron de precio están varios alimentos como huevos, zanahoria, limón ácido y chile dulce.

Riesgos presentes

Desde el Observatorio señalan que se mantienen varias situaciones a nivel mundial que impulsarían al alza los precios internos del país, como el desarrollo de las conversaciones de paz en Medio Oriente.

“Todavía no podemos tirar las campanas al viento, la situación en Medio Oriente ha demostrado ser muy frágil históricamente y las treguas son difíciles de cumplir en muchas circunstancias”, indicó Fernando Rodríguez, economista del OES-UNA.

Además, se suma un fenómeno climático en el fenómeno de El Niño, el cual llega en un contexto donde los costos agrícolas de transporte y fertilizantes se han incrementado en los últimos meses.

Los expertos destacaron que, de acuerdo con el Banco Mundial, se prevé que para este año el costo de estos insumos aumente un 31%, impulsado por un alza de hasta un 61% del precio de la urea, fertilizante agrícola de alto uso.

“Los efectos de El Niño puede que no los sintamos tan fuertes en términos productivos, porque estamos en medio del arranque de la época lluviosa, que ha sido complicada. Pero todo esto se va a manifestar con más fuerza en la próxima época seca en la producción de bienes, la generación de energía y la falta de agua”, agregó Rodríguez.