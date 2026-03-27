La inflación en Costa Rica estaría llegando a un 2% en el último trimestre del 2026, de acuerdo con las proyecciones del Banco Central de Costa Rica (BCCR). Esto representa un adelanto de seis meses en el pronóstico de la autoridad monetaria en el Informe de Política Monetaria, presentado en enero de este año.

Róger Madrigal, presidente del BCCR, explicó que esto se debe a los efectos de la guerra entre Estados Unidos e Irán, que han provocado un aumento en los precios de las materias primas como petróleo, granos básicos y fertilizantes.

“Entonces, ahí tenemos una nueva trayectoria de inflación, se analizaron los riesgos internos y externos. En parte hay una materialización que ocurre, ya no es no se queda en la parte del riesgo, sino es un hecho que tendremos un choque inflacionario desde el sector externo con distintas repercusiones. La incertidumbre es la magnitud del impacto y la duración o la persistencia en el incremento de los precios”, indicó el jerarca.

En febrero, Costa Rica registró una variación en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del -2,7%, sumando 34 meses en que la inflación se encuentra fuera del rango meta del BCCR, el cual va del 2% al 4%.

Además, el país lleva 10 meses con un fenómeno deflacionario, es decir, que los precios disminuyen por un periodo prolongado.

“Se empiezan a dar efectos colaterales como nuevas rutas para el comercio, hay bienes que aumentan de precio, en este caso los alimentos, fertilizantes, materias primas y demás. Esto va a afectar una generalidad de bienes y servicios y va a ser persistente en la canasta básica. La postura prudente que tuvo el Banco Central nos permite acomodar este choque inflacionario”, agregó Madrigal.

La Junta Directiva del BCCR acordó mantener la Tasa de Política Monetaria (TPM) en un 3,25%, debido al aumento en los precios esperado en los próximos meses. La recomendación de la Administración del Banco fue mantener la TPM, aunque dos directivos votaron realizar una disminución en la herramienta.

Contexto internacional

El conflicto en Oriente Medio ha sido el punto de conversación por parte de otras autoridades monetarias en el mundo. Kristalina Georgieva, la directora general del Fondo Monetario Internacional (FMI) explicó que los aumentos en el precio del petróleo del 10% suele elevar la inflación global en 40 puntos porcentuales, es decir, un 0,4% y reduce la producción mundial en cifras cercanas a un 0,2%.

En los últimos meses, el ajuste en los precios del barril del West Texas Intermediate (WTI) es del 40%.

“Si el conflicto se extiende, podría afectar negativamente el sentimiento de los mercados, el crecimiento económico y la inflación, lo que implica un reto para quienes diseñan la política económica. En este contexto, los Bancos Centrales deben vigilar continuamente los datos para ajustar oportunamente su política, conforme a sus mandatos de inflación o anclas monetarias” comentó Georgieva.

El Banco Central Europeo agregó que los impactos en la economía global dependerán de la intensidad y duración del conflicto, al igual que la manera en que los precios de la energía afectan los precios al consumidor.



Mantienen las tasas

Alonso Alfaro Economista BCCR “Los elementos que se tomaron en consideración fueron los incrementos de precios globales y un ajuste en las expectativas de inflación que tenemos para el mes de marzo. Todo eso sugiere que la política monetaria está en una postura neutral, pero además que la inflación aumentaría en los próximos meses. Hacia final de año se espera que la variación en los precios esté cerca del 2%.”

Daniel Ortiz Economista Cefsa “Lo que estamos teniendo es un choque de oferta, es decir, un cambio en la capacidad de producir bienes y servicios en el mundo. Entonces, mantener las tasas elevadas o subirlas va a ser poco contra una inflación que viene desde afuera. No es un aumento en los precios por temas de presión en la demanda interna. Entonces, sorprende la postura del Banco Central al mantener las tasas”.