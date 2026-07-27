Infantino responde a las críticas del Mundial 2026

AFP. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, respondió este lunes a las críticas que rodearon la organización del Mundial 2026 y aseguró que el torneo fue un éxito, al tiempo que acusó a sus detractores de difundir “odio y rumores falsos”.

A través de una carta abierta publicada en el sitio web de la FIFA y compartida en las redes sociales del organismo y en su cuenta personal, el dirigente italosuizo defendió la organización de la Copa del Mundo disputada en Canadá, Estados Unidos y México, e incluso invitó a quienes cuestionaron el certamen a “reflexionar, meditar, rezar o ver un partido de fútbol”.

“Lamento que el odio y las críticas los haya consumido hasta el punto de que se perdieran todo”, escribió Infantino.

El presidente de la FIFA también lanzó un mensaje directo a periodistas y críticos del torneo.

“A quienes, parapetados tras sus plumas, sus papeles y sus pantallas, difunden odio y rumores falsos, quiero decirles que, mientras ustedes se quedan sentados detrás, nosotros, en la FIFA, estamos en primera línea, organizando, trabajando sin descanso y ofreciendo el mejor espectáculo del mundo”, afirmó.

Infantino defendió además las condiciones de seguridad durante la Copa del Mundo y aseguró que el campeonato transcurrió sin incidentes de gravedad.

“No hubo violencia ni incidentes: seguridad absoluta y únicamente alegría y felicidad”, manifestó.

Un Mundial rodeado de cuestionamientos

Pese al balance positivo presentado por la FIFA, el Mundial 2026 estuvo rodeado de diversas controversias antes y durante su desarrollo.

Entre los principales cuestionamientos figuraron el elevado costo de las entradas, las dificultades que enfrentaron miles de aficionados y delegaciones para obtener visados, las altas temperaturas registradas durante el verano en las sedes, así como el contexto geopolítico internacional.

La participación de Irán, en medio del conflicto que mantiene con Estados Unidos, la crisis política y social de Haití, además de la epidemia de ébola en la República Democrática del Congo, incrementaron el escrutinio sobre las políticas migratorias y las restricciones de ingreso a territorio estadounidense.

Uno de los casos que más llamó la atención fue el del árbitro somalí Omar Artan, quien no pudo ingresar a Estados Unidos tras la negativa de su visado, una situación que fue interpretada como reflejo del endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump.

Con su mensaje, Infantino cerró filas en defensa de la organización del torneo y sostuvo que, pese a las críticas, la Copa del Mundo cumplió con su objetivo de reunir a millones de aficionados alrededor del fútbol.