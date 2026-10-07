Infantino con vía libre para seguir como presidente de FIFA

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

(AFP). A cinco meses del Congreso electivo de la FIFA, la UEFA y su presidente Alexander Ceferin no terminan de encontrar un candidato que haga frente a Gianni Infantino, quien, aunque fragilizado, parece por ahora en disposición de mantenerse en el puesto.

La crisis desencadenada por Infantino justo después del Mundial, con su abortado proyecto de creación de una sociedad comercial abierta a inversores privados, denominada Fifa Forward Entreprise (FFE), convenció a la UEFA de que había llegado el momento de tratar de acabar con el reinado del italo-suizo, que comenzó en 2016.

Pero resta un paso, encontrar a la persona idónea para concitar los suficientes apoyos de una oposición creciente para desbancar a quien Ceferin calificó de “emperador” el 29 de septiembre durante la Asamblea General de la Asociación Europea de Clubes.

A pesar de las negociaciones entre bastidores y del frente unido presentado por las confederaciones europea (UEFA), norteamericana, centroamericana y del Caribe (Concacaf) y asiática (AFC), estas gestiones no han dado resultado por el momento.

Y el tiempo apremia, ya que la fecha límite para la presentación de candidaturas está fijada para el 18 de noviembre.

Ese candidato no puede ser un europeo ya que levantaría recelos del resto del mundo ante una toma de control de la FIFA por parte de la todopoderosa y riquísima UEFA, lo que le quitaría toda posibilidad de ser elegido.