El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló nuevos detalles sobre el homicidio del exmilitar nicaragüense Roberto Samcam, asesinado el pasado 19 de junio en su vivienda en Moravia.

Tras los allanamientos realizados este viernes en León XIII y Cañas, las autoridades detuvieron a varios sospechosos, incluyendo al presunto gatillero y a un intermediario costarricense.

“Existen varios paralelismos entre el intento de homicidio de Joao Maldonado, hace ya aproximadamente un año, y este homicidio. Yo te podría decir que son ambos dos homicidios ejecutados de manera bastante burda, bastante torpe, con gente que no tiene una gran experticia o conocimiento en el campo“, explicó Zúñiga.

Operativo en la León XIII. Foto: Wilbert Hernández.

Lo que más llama la atención de las autoridades en la investigación es la falta de pericia de los involucrados. El director del OIJ, Randall Zúñiga detalló sobre el caso.

Parte de lo decomisado en uno de los allanamientos de la León XIII. Foto: OIJ.

Según el OIJ, los responsables habrían dejado múltiples rastros durante la planificación y ejecución. Además, utilizaron un intermediario que habría pagado apenas 50 mil colones por el transporte de los sospechosos desde Coronado hasta el lugar de los hechos.

Declaraciones del director del OIJ, Randall Zúñiga.

Detenidos:

En Cañas detenido ayer Chaves de 35 años. Presunto intermediario.

En vía pública mujer de apellidos Chacón de 30 años.

En vía pública hombre de apellidos Orozco de 33 años.

En allanamiento en la León XIII Robles de 23 años.

Las autoridades indicaron que falta por detener al sujeto de apellido Carvajal, presunto sicario de 20 años.

Parte de lo decomisado en uno de los allanamientos de la León XIII. Foto: OIJ.

El joven de apellido Carvajal, de unos 20 años, fue identificado como el supuesto gatillero que disparó contra Samcam, mientras que otro de apellido Chávez habría fungido como intermediario entre los autores intelectuales y materiales.

Operativo en la León XIII. Foto: Wilbert Hernández.

El caso mantiene abiertas varias líneas de investigación, incluyendo la posibilidad de un trasfondo político.