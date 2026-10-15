INEC unificará encuestas de empleo y pobreza a partir de 2027

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) integrará las principales encuestas de hogares en un solo instrumento a partir de 2027, con el objetivo de mejorar la precisión de los indicadores sociales y laborales del país. La nueva Encuesta Continua de Hogares (ECH) reunirá las mediciones que actualmente se realizan mediante la Encuesta Continua de Empleo (ECE) y la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho).

Los primeros resultados de empleo estarán disponibles en marzo de 2027 e incluirán datos correspondientes a enero de ese año.

“Esto quiere decir que la serie de empleo no se interrumpe. Vamos a tener información sobre el empleo en el país de manera continua. Esto también hace que tengamos datos del mes calendario, sumamente importante porque la encuesta incorpora una mejor precisión y una mejor oportunidad de captar la información”, explicó Gabriel Chavarría Alvarado, coordinador de encuestas de hogares del INEC.

En materia de empleo, la encuesta incorporará nuevos temas, como el tipo de contrato, la cantidad de costarricenses que laboran en plataformas digitales, el teletrabajo y los tiempos de traslado de los trabajadores.

El funcionario indicó que la transición ya comenzó y que durante este año se realizaron de forma paralela la Enaho, la ECE y la nueva ECH. Ese proceso permitirá comparar los resultados, identificar las diferencias y explicar los posibles cambios derivados de la actualización metodológica.

La institución prevé que la nueva encuesta también permita estudiar con mayor profundidad las condiciones de vida de los hogares, los ingresos y las características de la población.

Pobreza se medirá en todo el año

Uno de los principales cambios estará en la medición de la pobreza. Actualmente, la Enaho recoge información en julio para representar las condiciones de los hogares, mientras que la nueva operación recopilará datos de manera continua durante todo el año.

“Pobreza sí tiene un cambio metodológico y de entorno. Se medía en julio con datos de un mes, representando todo el año o toda la variabilidad de julio a julio. Sin embargo, ahora que vamos a medirlo constantemente todo el año, ya tenemos un dato no solo más preciso, sino también un mayor periodo para medir el fenómeno”, señaló Chavarría.

Aunque la recolección será continua, los resultados oficiales de pobreza mantendrán una publicación anual, al inicio del año siguiente, para abarcar el periodo completo. Las bases trimestrales permitirán realizar estudios sobre los ingresos de los hogares con mayor frecuencia.

La encuesta también incorporará módulos sobre migración, vivienda, servicios, educación, idioma y discapacidad.

Mayor precisión

Marta Esquivel, gerente general del INEC, explicó que la integración busca reducir las visitas y el esfuerzo que supone para las familias atender distintas encuestas durante el año.

“Esta encuesta lo que hace es incluso considerar ese respeto. En vez de estar nosotros llegando con distintas encuestas en distintos momentos del año, las estamos unificando. De esa manera vamos solo una vez con un grupo de preguntas para ya no molestar más a la gente”, afirmó.

Para evitar que las entrevistas sean demasiado extensas, el cuestionario funcionará mediante módulos. Así, en cada visita se consultará una parte de la información y en la siguiente se abordarán otras temáticas.

Esquivel añadió que el nuevo diseño de muestra permitirá reducir el margen de variabilidad estadística, debido a una mayor muestra en la encuesta. Mientras que la ECE recopila información de más de 9 mil viviendas de manera trimestral y la ENAHO contempla 13 mil hogares, la nueva encuesta contempla más de 25 mil viviendas en todo el territorio nacional.

La modernización también contempla nuevos sistemas informáticos, una reorganización operativa y personal de campo contratado desde las regiones, con el fin de fortalecer la continuidad y la especialización en la recolección de datos.