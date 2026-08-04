INEC actualiza canasta para calcular la inflación

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) actualizó la canasta del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Los voceros indicaron que el proceso de ajuste se realiza cada cinco años.

La última actualización se realizó en diciembre del 2020, por lo que este año correspondía una nueva metodología para calcular la variación de precios en el país.

“Se realiza para hacer una revisión integral de los bienes y servicios que lo conforman, así como sus ponderaciones. Esto permite reflejar los cambios en el patrón de consumo de los hogares durante los últimos años”, comentó Nelson Castillo, coordinador del IPC del INEC.

Para la conformación del índice, se valoran bienes que representen al menos un 0,05% del gasto reportado por los hogares en Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (Enigh) o que sean consumidos por un 7% de los hogares costarricenses.

La canasta aumentó a 293 bienes y servicios, un aumento de 4 artículos con respecto a la cifra anterior. El INEC reportó el ingreso de 43 artículos como servicios de cuidado de personas en el hogar o alimentos como arándanos, leche entera y whisky.

Mientras que hay 30 artículos que ya no se tomarían en cuenta para la evolución de la inflación en el país, como queques, repollo, apio o avena.

¿Qué es el IPC?

El INEC explicó que el índice es un indicador estadístico que mide la variación, a lo largo del tiempo, de los precios de un conjunto de bienes y servicios representativos del consumo de los hogares costarricenses.

Sirve como el estimador oficial para la inflación en el país, que se entiende como un incremento sostenido y generalizado del nivel de precios en la economía. Diversos actores utilizan el IPC para: