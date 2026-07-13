Industria musical lanza una clasificación para contenido generado con IA

Varias organizaciones importantes de la industria musical presentaron el viernes un sistema de etiquetado para contenidos creados con inteligencia artificial generativa (IA), que les gustaría que se adoptara de forma generalizada.

La Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI, por sus siglas en inglés) y la Asociación de la Industria de la Grabación de Estados Unidos (RIAA) presentaron las etiquetas voluntarias junto con otros seis grupos, entre ellos los Grammy y SAG-AFTRA.

“Los fans quieren saber si se ha utilizado IA generativa y de qué manera”, dijeron los directores ejecutivos de IFPI y RIAA en un comunicado. “Estas etiquetas ofrecerán un enfoque de transparencia inmediatamente comprensible y fácilmente escalable”.

Presentaron dos etiquetas. La primera indicaría música principalmente “generada con IA”. Estos son casos en los que la inteligencia artificial “se utilizó para generar la totalidad o la parte principal de los elementos creativos de la grabación”.

Esto incluye pistas generadas “por completo” a partir de indicaciones de IA, así como pistas de voces principales y de instrumentos “clave” que son generadas por IA, según el comunicado.

La segunda etiqueta se aplica a la música “asistida por IA” que sigue siendo “creada sustancialmente por humanos y expresa creatividad humana”, pero contiene “algunos elementos expresivos” que fueron generados con IA.

Sin embargo, los humanos deben interpretar las voces principales y las pistas instrumentales primarias.

Este sistema de etiquetado voluntario está diseñado para una “amplia adopción global”, incluso en servicios de streaming.

Plataformas como Deezer y Spotify han lanzado sus propios sistemas para identificar pistas con IA y verificar contenido autentico, respectivamente.

La Asociación de Medios Digitales (DIMA), un grupo comercial que representa a empresas de streaming como Apple Music, Amazon y Spotify, afirmó que estaba siguiendo de cerca el anuncio sobre el etiquetado.

Agregaron que esperan recibir metadatos de IA más detallados y precisos como una forma de “reforzar” la capacidad de ofrecer a los usuarios “la transparencia que merecen”.

“DIMA ha abogado desde hace mucho tiempo para que los creadores, propietarios y distribuidores de música proporcionen metadatos precisos y oportunos sobre toda la música que se lanza y distribuye en los servicios de streaming”, afirmó el director ejecutivo de la asociación, Graham Davies, en un comunicado.