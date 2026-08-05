Costa Rica tendrá representación en 2 de las carreras de montaña más reconocidas del mundo gracias a la participación de una atleta indígena cabécar y un joven agricultor, quienes competirán en Suiza frente a corredores de élite internacional.

Los costarricenses Andrea Sanabria Jiménez y Marco Antonio Hernández Salazar participarán en las pruebas Thyon-Dixence y Sierre-Zinal, consideradas referentes del trail running y el skyrunning a nivel mundial.

Ambos obtuvieron su clasificación al coronarse campeones de la carrera La Cumbre Sky Race, organizada por la Federación Costarricense de Deportes de Montaña (FECODEM) en San Gerardo de Dota.

La representación nacional fue posible gracias a un convenio entre la FECODEM y la organización de Sierre-Zinal, que permitió asignar dos cupos para atletas costarricenses en este prestigioso evento internacional.

Andrea Sanabria, vecina de la comunidad indígena cabécar de Sitio Hilda, en Turrialba, hace historia al convertirse en la primera mujer indígena costarricense en competir en esta carrera.

Madre de cuatro hijos y cocinera en una escuela de su comunidad, es ampliamente reconocida como la “Reina del Chirripó”, tras conquistar en diez ocasiones la tradicional competencia.

Por su parte, Marco Antonio Hernández, de 22 años y oriundo de Altos del Jaular, en Pérez Zeledón, combina los entrenamientos con la recolección de fresas y moras.

Entre sus principales logros destacan el título de la Carrera al Chirripó 2025 y la medalla de bronce obtenida en el Campeonato Continental de Skyrunning 2025, disputado en México.