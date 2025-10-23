Indecisos definirán al próximo presidente

El 55% de los costarricenses aún no sabe por quién votar el próximo 1.º de febrero de 2026, de modo que el futuro presidente de la República quedará en manos de la parte del electorado que todavía no se convence por ningún candidato.

Esa es la principal lectura que hacen los expertos en política tras los resultados del informe del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP-UCR), el cual coloca a la candidata oficialista Laura Fernández como favorita con un 25% de apoyo. Le sigue el liberacionista Álvaro Ramos, con un 7%, y la representante de la Coalición Agenda Ciudadana, Claudia Dobles, con un 3%, empatada con el frenteamplista Ariel Robles.

Ante este panorama, los aspirantes deberán replantear sus estrategias para captar el voto indeciso y, al menos, intentar colarse en la segunda ronda.

“Con esta foto, doña Laura debería convencer a un 15%, ese sería su camino si se mantiene esta tendencia. Los otros tienen que dar un brinco más grande: don Álvaro necesitaría convencer a más de un 30% para ganar en primera ronda.

Mientras que doña Ana Virginia prácticamente tendría que convencer a cuatro de cada diez personas; es casi que llevarse a todos los indecisos, ¡muy complicado!”, explicó el analista político Mario Quirós a Extra-Radio 92.3 FM.

¿Qué tiene que hacer la oposición?

Para el politólogo Daniel Calvo, si la oposición quiere ganar las próximas elecciones deberá plantear tres campañas en paralelo. Primero, enfocarse en evitar que Fernández triunfe en primera ronda y convencer al electorado de que el oficialismo puede perder el próximo año.

“Deben reavivar la esperanza de que el chavismo puede ser derrotado. Deberían insistir en los datos de la encuesta de setiembre anterior: el 74% consideró que el Gobierno tuvo tiempo suficiente para actuar y no lo hizo; el 62% prefiere que otro partido asuma el poder; y el 56% cree que el Gobierno no merece continuar”, subrayó.

Finalmente, Calvo advierte que los candidatos deberán distanciarse del Gobierno y entre ellos mismos, para que una figura logre despegarse y polarizar la contienda en dos opciones.

“Eso permitiría capitalizar el voto útil del antichavismo”, concluyó.

Laura Fernández Pueblo Soberano

“Continuamos en el primer lugar de estos estudios y eso es gracias al esfuerzo de miles de costarricenses que están trabajando intensamente para que ganemos las elecciones en primera ronda y con muchos diputados”

Claudia Dobles Agenda Ciudadana

“Recibimos de manera positiva la última encuesta, demuestra lo que nosotros estamos sintiendo en la calle, se nos está sumando cada día más gente, somos una de las pocas tendencias políticas que tiene crecimiento”.



