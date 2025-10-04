Las autoridades del Instituto Nacional de Seguros (INS) y la Superintendencia General de Seguros (Sugese) señalaron que el incremento en los accidentes de tránsito resultó en un aumento de las primas que deben pagar los costarricenses por el Seguro Obligatorio de Vehículos Automotores (SOA).

“Respecto a las tarifas del seguro obligatorio para vehículos automotores estas registran un incremento debido a un aumento en la siniestralidad. Hablar de más accidentes no es un tema nuevo. Lo hemos venido alertando durante todo el año y los datos son realmente alarmantes”, indicó Sidney Viales, jefe de seguros del INS.

De acuerdo con la Superintendencia el monto de las primas se determina por varios factores como el tamaño del parque vehicular del país y el costo de los siniestros que se compone por el número de víctimas y la gravedad del accidente, el costo de los servicios médicos y las incapacidades.

El análisis busca determinar la cantidad de dinero que garantice la sostenibilidad y solvencia del seguro. Sin embargo, estudios de la Sugese determinan que la cobertura de los ¢6 millones es insuficiente para los gastos que genera un porcentaje de los accidentes.

Datos de la aseguradora reflejan un escenario creciente de los accidentes en carretera y sus consecuencias. El gasto en prestaciones alcanzó los ¢52 mil millones en el 2024, presentando un aumento de ¢5 mil millones al compararlo con el año previo.

En cuanto a las colisiones, el INS reportó un total de 40.590 casos atendidos que derivaron en más de 45 mil personas lesionadas.

“Estamos hablando de un empuje de gastos adicional en el seguro por las indemnizaciones, número de accidentes, de lesionados y un costo total de esos accidentes incrementándose permanente. Este impacto se observa con mayor fuerza en el grupo vehicular de motocicletas y, más recientemente, que el mercado se está inundando de bicimotos”, explicó Tomás Soley, superintendente de seguros.

Las motos representan un 62% de los accidentes, por lo que una variación de ¢5.114 en la prima del seguro para un total de ¢99.623, mientras que el mayor aumento fue en los buses con ¢8.069.

En el caso de los vehículos particulares, el incremento fue de ¢4.426 para un monto de ¢30.238 a cancelar dentro del pago del marchamo.

Las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transporte reportaron que las principales causas de fatalidades en carreteras se dan por el exceso de velocidad, las invasiones de carril y la imprudencia del conductor.

Pago del Marchamo

A partir del 1º de noviembre, los costarricense podrán cancelar el derecho de circulación que se compone de

varios elementos como el Seguro Obligatorio y el Impuesto a la Propiedad de Vehículos.