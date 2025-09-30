Jordie Kevin Picado Grijalba, conocido como alias “Noni” y hermano de alias “Shock”, recibió un subsidio estatal de combustible gestionado a través del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca).

De acuerdo con registros oficiales revisados por este medio, Picado Grijalba obtuvo en distintos periodos un total de 32.650 litros de gasolina, distribuidos en al menos 15 órdenes de aprobación para su embarcación Mibri II, matrícula L03702, ya que tenía licencia de pescador

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó recientemente sobre su detención, luego de convertirse en el quinto costarricense con orden de extradición. Picado fue capturado en vía pública en Curridabat.

Randall Zúñiga, director del OIJ, explicó que “Noni” fue sorprendido cuando salía de una vivienda en el sector de La Galera.

“Se logra ubicar el vehículo en el que viajaba en La Galera de Curridabat. En ese momento, en un dispositivo bastante fuerte de OIJ, se intercepta el vehículo, se le detiene, se le informa que se trata de una extradición y es llevado al I Circuito Judicial de San José”.

Alias “Noni”, de 32 años, es requerido por las autoridades de Estados Unidos para enfrentar un proceso judicial por tráfico internacional de drogas, según una solicitud de la Fiscalía del Distrito de Dallas, Texas.

“Agentes de la Oficina Especializada Contra la Delincuencia Organizada (OECDO) del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), detuvieron esta tarde a otro costarricense, de 32 años, quien es requerido por las autoridades de los Estados Unidos, para que enfrente en ese país un proceso judicial por el delito de Tráfico Internacional de Drogas y quien se podría convertir en el quinto costarricense en ser extraditado, tras la aprobación de la Ley que reformó el Artículo 32 de la Constitución Política”, indicaron en un comunicado.

De acuerdo con la autoridad judicial estos recibieron por parte de las autoridades policiales de los Estados Unidos, propiamente de la Fiscalía del Distrito de Dallas, Texas, una solicitud de que este hombre es requerido en ese país, ya que aparentemente estaría vinculado con tráfico internacional de drogas.

Por lo que “los agentes judiciales procedieron a realizar diligencias policiales y fue propiamente en el sector de La Galera en Curridabat, que se logró su detención”.



Extraditable usaba embarcación Mibri II.

Cómo operaba el beneficio

• El combustible se le otorgó bajo el régimen de Licencia de Pesca Comercial a Pequeña Escala.

• Cada orden aprobaba cantidades entre 1.850 y 2.200 litros.

• El subsidio se gestionó en la oficina regional de Limón, según los documentos revisados.

• Las vigencias de las órdenes abarcan entre los años 2016 y 2017.

“Noni” sobrevivió a atentado

Alias “Noni” sobrevivió a un violento atentado perpetrado por la banda criminal “La H” en marzo del 2023 en Villa del Mar 2, Limón.

Durante ese ataque, los agresores dispararon contra una vivienda con la intención de asesinarlo, pero el objetivo logró huir ileso junto a las demás personas que estaban en el inmueble.

El 27 de mayo, los Tribunales de Limón condenaron a 210 años de cárcel a tres de los responsables: Casasola Ramírez, Evir y Ávila, quienes recibieron 70 años cada uno por tentativa de homicidio calificado, tentativa de robo agravado, portación ilegal y acopio de armas, así como uso ilegal de uniformes e insignias policiales.

Según la investigación, los atacantes utilizaron vestimentas similares a las del OIJ y portaban al menos seis fusiles de asalto y diez pistolas.

Tras disparar contra la vivienda, abrieron fuego contra la Fuerza Pública cuando fueron interceptados, pero finalmente fueron capturados. Un cuarto sospechoso continúa prófugo.

¿Quién es alias “Shock”?

Alias “Shock” es el nombre por el que se conoce a Luis Manuel Picado Grijalba, quien presuntamente traficaba drogas desde la provincia caribeña.

“Shock” sobrevivió a una masacre ocurrida dentro de una finca privada llamada Los Pinos en Matama, en 2022, donde murieron al menos 8 personas, incluyendo a Danny Hernández Fernández, alias “Ratón”, amigo de Shock, con quien, según las investigaciones, mantenía una alianza. Por este caso, a inicios de este 2024 el Tribunal Penal de Limón mandó a solicitar una orden de captura hacia “Shock” para que se apersonara a testificar, pero nunca llegó.

Incluso, según indicó la representante del Ministerio Público, para este juicio buscaron a Picado a su casa de habitación, pero este no se encontraba.