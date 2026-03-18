Incofer suspende rutas de tren por obras en puentes del GAM

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

El Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) anunció la suspensión temporal de varios servicios de pasajeros en el Gran Área Metropolitana a partir del 25 de marzo.

Según la entidad, la medida es necesaria para intervenir 8 puentes y un túnel que presentan un riesgo inminente, como parte del Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (PROERI).

La afectación principal recae sobre la ruta Cartago–San José, la cual estará suspendida totalmente del 25 de marzo al 10 de abril.

Además, durante la Semana Santa (del 30 de marzo al 3 de abril), no habrá servicio en ninguna de las rutas de pasajeros, mientras que la conexión entre las estaciones Pacífico y Atlántico se interrumpirá del 6 al 10 de abril.

Álvaro Bermúdez, presidente ejecutivo de Incofer, destacó que estas obras mayores son esenciales para garantizar la seguridad y reducir futuras interrupciones en el servicio.

El jerarca explicó que se seleccionó el periodo de Semana Santa para minimizar el impacto en los usuarios, aprovechando el descanso de gran parte de la población.

Los trabajos, que incluyen la movilización de estructuras, cuentan con el financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Esto busca beneficiar a 2 millones de personas mediante la creación de infraestructura pública.