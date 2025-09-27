El nuevo proyecto eléctrico para el Gran Área Metropolitana (GAM) traerá grandes beneficios para quienes utilizan transporte público; sin embargo, también significará que algunos costarricenses deban dejar sus hogares para lograr las obras.

Así lo aseguró Álvaro Bermúdez, presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), quien señaló que, al contemplar una doble vía, es decir, dos trenes de forma simultánea, se ampliará el espacio legal de la carretera.

“El derecho de vía, la trocha, está protegida por la Constitución, por lo que no hay que hacer expropiaciones; en algunos casos probablemente hay que hacer algún desalojo, pero eso todavía no va a pasar”, detalló Bermúdez a Diario Extra.

El actual proyecto contempla un total de 51 kilómetros de recorrido, que atravesará las provincias de San José, Heredia, Cartago y Alajuela, con un total de 28 paradas para usuarios, en las cuales “hay algunas partes que sí hay que hacer correcciones geométricas”, agregó Bermúdez. Bajo el nombre de Tibi, el tren ecológico requiere de 28 unidades eléctricas, 30 estaciones, dos terminales completamente nuevas y nueve pasos a desnivel.

Para dicha obra, el Incofer proyecta un costo de $800 millones (¢402 mil millones aproximadamente), los cuales provienen del financiamiento de organismos internacionales.

“Nosotros nos dimos a la tarea de buscar cuál es el banco más grande de todo el mundo y con mayor experiencia financiando proyectos ferroviarios y fue así como el Banco Europeo de Inversiones y toda la Unión Europea se unieron al banco para brindar este financiamiento”, explicó Álvaro Alfaro, gerente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para Costa Rica.

Por su parte, el presidente Rodrigo Chaves destacó que este proyecto representa ahorros para la economía nacional, ya que no se concesionará a una empresa extranjera, sino que se realizará con infraestructura estatal, lo que redujo el costo final de la obra.

“No lo digo yo, ahora los costarricenses sí comenzaron a ver cómo no sólo el dinero nos está alcanzando sino cómo las obras empiezan a salir y las terminamos en este gobierno en tiempo récord”, celebró el mandatario.

Sin embargo, las críticas también se hicieron notar, ya que la actual candidata presidencial Claudia Dobles, quien había desarrollado otro proyecto para el tren eléctrico, calificó de “pequeñito” el actual diseño. “De cinco líneas tiene dos, de 84 km serían solamente 50 km. El costo por kilómetro lineal es el mismo”, sentenció Dobles.

Proyecto deberá llegar a la Asamblea

Al tratarse de un préstamo internacional, el financiamiento para el tren Tibi deberá pasar a manos de la Comisión de Asuntos Hacendarios para la posterior aprobación en la Asamblea Legislativa.

Para esto, el Gobierno tendrá el último periodo de sesiones extraordinarias, a partir de noviembre de este año y hasta el 31 de enero, que es cuando el Ejecutivo controla la agenda que votan los diputados.

Álvaro Bermúdez Presidente Incofer

“Ya estamos trabajando, estamos habilitando el recorrido hacia San Rafael de Alajuela, ya que hoy en día llegamos hasta Belén, pero para el próximo año vamos a poder ampliar la ruta del tren pues iremos ampliando las demás zonas”.

Rodrigo Chaves Presidente de la República

“Esta es la Costa Rica que estamos construyendo, donde los proyectos que por años permanecieron empantanados, en incompetencia o peor, con intereses nefastos, poco a poco se han ido materializando”.