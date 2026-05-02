La Liga Superior de Baloncesto informó que el artista De La Ghetto fue detenido por autoridades de la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica tras ingresar al país el 1 de mayo. La situación se dio a conocer mediante un comunicado oficial.

Según la LSB, el cantante fue invitado al Juego de Estrellas 2026 como embajador y anfitrión del evento. La organización aclaró que su participación sería totalmente gratuita y que cuenta con su documentación en regla.

La liga mostró su desacuerdo con la postura de Migración, que señala un supuesto ingreso para actividades remuneradas. Ante esto, indicaron que ya presentaron pruebas de que su rol, al igual que el de otros invitados, no contempla pagos.

La LSB expresó su respaldo a De La Ghetto y su equipo. Además, confirmó que el evento se realizará con normalidad, incluyendo la presencia de exjugadores de la NBA y artistas nacionales.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra