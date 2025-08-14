La mañana de este jueves se registró un violento hecho en el sector de Sagrada Familia en San José.

Según el reporte de la Cruz Roja Costarricense, se alerta a eso de las 4:05 a.m. sobre 2 hombres adultos que resultaron heridos con arma de fuego.

Al llegar al sitio abordan a un hombre con 2 impactos en el abdomen, el cual requiere ser trasladado en condición crítica.

Por otro lado, otro hombre fue abordado también con 2 impactos en su pierna derecha. Este fue trasladado en condición urgente.

Otro incidente la mañana de este jueves:

La Cruz Roja se encargó de movilizarlos a la Clínica Solón Núñez y al Hospital San Juan de Dios.

Al sitio, Cruz Roja movilizó 2 unidades avanzadas.

Noticia en desarrollo.