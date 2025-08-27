La duda y la incertidumbre crecen dentro de la campaña del Partido Liberación Nacional (PLN) luego de que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) frenara el procedimiento interno con el que la agrupación buscaba subsanar el fracaso en la convocatoria de la asamblea de San Ramón.

Según el órgano electoral, la celebración de este proceso cantonal es obligatoria, ya que de no realizarse se estaría “invirtiendo la lógica del sistema: desde la cúpula se estarían integrando los órganos de base, lo cual otorgaría un control y poder contrarios al principio de democracia interna partidaria”.

El Partido deberá intentar por décimo octava vez reunir quórum en el cantón alajuelense para poder elegir a sus representantes nacionales y definir a los candidatos a la Asamblea Legislativa.

“Las magistradas y magistrados señalaron, además, que, si bien el estatuto del PLN autoriza a la Asamblea Nacional para que nombre delegaciones y órganos ejecutivos territoriales. Esa norma no se ajusta al mandato constitucional según el cual el funcionamiento de las agrupaciones políticas debe ser participativo, privilegiándose el peso de los representantes de los territorios y acotándose las atribuciones de la cúpula”, señala el voto del TSE.

Cúpula estudia caso

Ante la resolución del Tribunal, Diario Extra intentó contactar al candidato presidencial Álvaro Ramos. Desde su equipo de campaña aseguraron que debían estudiar el tema y que pronto emitirían un comunicado oficial.

Por su parte, el secretario general de la agrupación, Miguel Guillén, se expresó en la misma línea y evitó dar una respuesta inmediata sobre el futuro del partido.

“Acabamos de recibir la resolución hace pocos minutos, mientras me encontraba en una reunión. Necesito analizarla y discutirla internamente. Con mucho gusto, una vez concluido ese proceso, podré referirme al asunto”, dijo.

También se buscó la reacción de Nixon Ureña, exalcalde de San Ramón y señalado como uno de los responsables de la falta de quórum que ha impedido las convocatorias. Sin embargo, al cierre de edición no respondió a los llamados.



Un mes para resolver

Con el tiempo en contra, el PLN tendrá un mes para resolver la renovación de estructuras en San Ramón y presentar a los candidatos a diputados ante el órgano electoral.

Desde el TSE explicaron que la jurisprudencia indica que, si los partidos no logran completar la renovación de estructuras, se puede “excepcionalmente” autorizar que lo haga la dirigencia vigente.

Por lo que el movimiento político podría recurrir a alternativas que aceleren el proceso para tener a los aspirantes políticos inscritos el 28 de setiembre.

“Para que al partido se le dé por renovado de forma completa, tiene que completar la de San Ramón”, detalló Martha Castillo, jefa del Departamento de Partidos Políticos del ente electoral.

La agrupación deberá solicitar esta alternativa ante el Tribunal, y sería la Dirección General del Registro Electoral la que apruebe ese escenario.

“Si un partido político no logra completar toda la estructura partidaria, incluyendo delegados territoriales, comités ejecutivos, fiscalías y cualquier otra figura que tengan como parte de sus estructuras, no tendría derecho a la deuda hasta que completen la designación”, subrayó Castillo.