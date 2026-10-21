Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

El Tecnológico de Costa Rica (TEC) aplazó hasta nuevo aviso la publicación de los resultados de admisión para el curso lectivo 2027, debido a la incertidumbre sobre el presupuesto de las universidades públicas ante los posibles recortes que analiza la Asamblea Legislativa.

La institución explicó que necesita conocer la información presupuestaria oficial para planificar el próximo año y tomar decisiones sobre el ingreso de nuevos estudiantes. Por ahora, no hay una nueva fecha anunciada para divulgar los resultados.

El aplazamiento abarca los resultados de la Prueba de Aptitud Académica (PAA), así como los trámites de revalidación, exención del puntaje de admisión y convenio de articulación.

Más de 16 mil estudiantes hicieron la prueba

Durante agosto y setiembre, el TEC aplicó la PAA a 16.227 estudiantes en 156 centros educativos de todo el país. La institución proyecta recibir aproximadamente a 2.400 nuevos estudiantes en 2027.

La Asamblea Legislativa analizará durante noviembre una serie de posibles recortes al presupuesto universitario. En ese contexto, el TEC señaló que debe planificar el próximo año tomando en cuenta las decisiones que se adopten.

Asimismo, el partido Pueblo Soberano aprobó la moción 16, que recorta ¢8.048 millones de los fondos postergados del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) destinados a las cinco universidades públicas, recursos cuya reducción se reflejaría en 2027.

La institución no detalló el monto de los eventuales recortes ni indicó si estos modificarían la cantidad de cupos disponibles para el próximo curso lectivo.

El TEC comunicó que publicará los resultados cuando cuente con la información presupuestaria oficial necesaria para tomar las decisiones correspondientes.