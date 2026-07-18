Incendios no dan tregua en Estados Unidos y Canadá

Montreal (AFP) Densas columnas de humo de incendios forestales procedentes de Canadá y del norte de Minnesota desataron alertas por mala calidad del aire en todo Estados Unidos, generando preocupación por la final del Mundial de fútbol del fin de semana a las afueras de Nueva York.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra Canadá (donde las autoridades informaron que más de 200 incendios estaban fuera de control el viernes) y calificó la contaminación de “totalmente inaceptable”.

Detroit, en el Medio Oeste estadounidense, seguía siendo la ciudad más contaminada del mundo, según el rastreador IQAir. Washington y Chicago no se quedaban muy atrás, y las autoridades pidieron a las personas no pasar tiempo al aire libre si no era estrictamente necesario.

En Nueva York y en el vecino estado de Nueva Jersey, donde el domingo se disputará la final del Mundial de fútbol en un estadio abierto, el área metropolitana registraba un aire potencialmente perjudicial para grupos sensibles, aunque con una mejora después de que el esmog del jueves volviera casi invisible el horizonte de Manhattan.

Pero el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) advirtió que el humo podría espesarse durante la noche y hasta la mañana del sábado.

Los organizadores del Mundial “siguen la situación de cerca”, declaró el director ejecutivo del grupo de trabajo de la Casa Blanca para el Mundial, Andrew Giuliani, en una rueda de prensa.

Peter Mullinax, meteorólogo del NWS, dijo a la AFP que los vientos sobre los Grandes Lagos podrían empujar más humo hacia el noreste, lo que podría mantener los cielos brumosos.

Señaló que los pronósticos para esa región sí contemplan cierta mejora.

El problema para el partido del domingo, según Joel Dreessen, pronosticador de calidad del aire del estado de Maryland, es si más humo se desplazará hacia el sur después de los sistemas de tormentas del fin de semana.

“Algunos modelos empiezan a indicar que vamos a empezar a arrastrar algo de humo” hacia el sur, dijo a la AFP.

Trump dijo que llamaría al primer ministro canadiense, Mark Carney, “para averiguar qué van a hacer” con el humo.

“Estados Unidos está siendo invadido innecesariamente por aire sucio, contaminado e insalubre, cuya calidad es peligrosa y totalmente inaceptable”, escribió Trump en su red Truth Social.