El Cuerpo de Bomberos manifestó su preocupación ante el incremento en la ocurrencia de incendios en estructuras durante este 2025.

Según datos oficiales, en promedio se atienden 3 incidentes de gran magnitud cada día; sin embargo, en las primeras 15 horas de este lunes ya se había contabilizado un incendio cada 3 horas.

En lo que va del año, los bomberos han combatido más de 620 incendios en estructuras, lo que ha dejado la pérdida de más de 54 mil metros cuadrados consumidos por las llamas.

Incendio en Purral

El más reciente siniestro ocurrió esta tarde en Purral de Goicoechea, este fue el quinto incendio del día.

Las labores de los bomberos permitieron salvar cerca de 5.900 metros cuadrados, aunque 60 metros cuadrados resultaron comprometidos.

Al lugar acudieron 3 unidades extintoras y 1 ambulancia.

De acuerdo con el reporte oficial, un hombre fue atendido por trauma en un hombro, sin necesidad de traslado hospitalario.