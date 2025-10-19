El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló nuevos detalles sobre los incendios ocurridos en Llanos de Santa Lucía en Cartago recientemente.

Las autoridades indicaron que en el caso del incendio en una casa de habitación donde un vehículo que se encontraba en vía pública resultó con daños, se tiene conocimiento de que fue provocado y se encuentra en proceso de investigación.

En el caso del Supermercado Natty que sufrió severos daños por el incendio, no se tiene conocimiento si fue provocado o accidental, ya que los dueños no realizaron la respectiva denuncia, confirmó el OIJ.

Los incendios se dieron en setiembre y los comercios de una familia de apellido Badilla se vieron afectados con pérdidas totales.

Bomberos confirmó que estas investigaciones, así como la de un hotel en San José donde fallecieron 5 personas, son lideradas por OIJ y continúan en trámite.