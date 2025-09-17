Entre enero y julio de este año, el Instituto Nacional de Seguros (INS) pagó más de ¢540 millones en indemnizaciones por incendios en viviendas, comercios, industrias y otras estructuras aseguradas.

Del total, ¢185 millones correspondieron a viviendas y ¢354 millones a locales comerciales, bodegas e industrias.

Según el INS, San José y Alajuela fueron las provincias con mayor número de casos reportados.

Incendios en estructuras. Foto: Wilbert Hernández.

“Instamos a las personas a ser cuidadosas en temas como la instalación de alarmas y la revisión periódica de las instalaciones eléctricas, un incendio puede ocurrir en cualquier momento y acabar en minutos con la casa o el negocio que ha costado tantos años de esfuerzo“, explicó Karla Huezo, subjefa de la Dirección de Seguros Generales.

Incendio en Cartago. Foto: Wilbert Hernández.

Las pólizas contra incendios cubren tanto la estructura como los contenidos de los inmuebles (muebles, electrodomésticos, mercadería, materias primas, entre otros) y pueden incluir además protección frente a temblores, terremotos, inundaciones, deslizamientos y robo.

En el caso de viviendas, el costo del seguro ronda los ¢2.074 anuales por millón asegurado, lo que equivale a aproximadamente ¢6 diarios.