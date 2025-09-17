Entre enero y julio de este año, el Instituto Nacional de Seguros (INS) pagó más de ¢540 millones en indemnizaciones por incendios en viviendas, comercios, industrias y otras estructuras aseguradas.
Del total, ¢185 millones correspondieron a viviendas y ¢354 millones a locales comerciales, bodegas e industrias.
Según el INS, San José y Alajuela fueron las provincias con mayor número de casos reportados.
“Instamos a las personas a ser cuidadosas en temas como la instalación de alarmas y la revisión periódica de las instalaciones eléctricas, un incendio puede ocurrir en cualquier momento y acabar en minutos con la casa o el negocio que ha costado tantos años de esfuerzo“, explicó Karla Huezo, subjefa de la Dirección de Seguros Generales.
Las pólizas contra incendios cubren tanto la estructura como los contenidos de los inmuebles (muebles, electrodomésticos, mercadería, materias primas, entre otros) y pueden incluir además protección frente a temblores, terremotos, inundaciones, deslizamientos y robo.
En el caso de viviendas, el costo del seguro ronda los ¢2.074 anuales por millón asegurado, lo que equivale a aproximadamente ¢6 diarios.