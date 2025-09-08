Un incendio consumió la mañana de este lunes parte de una tienda de venta de artículos de cuero en Guadalupe de Cartago, dejando daños materiales y una familia afectada.

A pesar del impacto, entre las llamas lograron un rescate en medio de la tragedia: una gata y un perro de la familia sobrevivieron.

Incendio en Cartago. Foto: Wilbert Hernández.

“Logré sacar la perra, pero cuando ya se logró apagar el fuego, entramos por la gata y si la encontré en un rincón en una bodega que por dicha ahí las llamas no llegaron. Ni le afectó el humo, porque como puedes ver está bien, lo que está es asustada”, relató Adrián Badilla, hijo de los propietarios del negocio.

Sin embargo, no todos los animales corrieron con la misma suerte.

“Lo que se quedó adentro en la tienda vaquera fue que teníamos una pareja de periquitos de amor y esos sí se nos quemaron, no hubo nada que hacer”, agregó con tristeza.

El fuego inició cerca de las 5:00 a.m., cuando Badilla se encontraba fuera de la zona y recibió la alerta de su novia.

“Ella fue la que me avisó que se estaba quemando la tienda y le avisó a todos. Cuando llegamos ya estaba muy avanzado… eran cosas vaqueras, cuero y todo eso se quema muy rápido“, explicó.

Bomberos lograron controlar el incendio

El Cuerpo de Bomberos confirmó que la emergencia se atendió con 12 bomberos, 2 unidades extintoras y una cisterna. La estructura, de aproximadamente 250 m², sufrió daños en 110 m², principalmente en la bodega.

“Tardamos al menos unos 25 o 30 minutos para controlar el incendio, ya que era una estructura muy cerrada, tenía bastantes puertas de metal y se tuvieron que hacer varias entradas forzadas“, detalló el subintendente Eduardo Solano, jefe a cargo de la atención.

Dos bomberos fueron atendidos en el lugar por inhalación de humo, pero se reincorporaron rápidamente a sus labores.

Los dueños de la zapatería, Sonia Fernández y Roberto Badilla, también fueron valorados por crisis nerviosa. El hombre, además, presentó quemaduras leves en los brazos tras intentar apagar el fuego por sus propios medios.

Seis años de esfuerzo consumidos por el fuego

La tienda, especializada en artículos de estilo vaquero, tenía alrededor de 6 años de operación. El incendio consumió sombreros, botas, cueros e insumos de la tienda, dejando a la familia sin gran parte de sus productos.

El caso se mantiene en investigación para determinar las causas del incendio.