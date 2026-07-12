Incendio en soda consume el 25% de la estructura

La tarde de este domingo, el Cuerpo de Bomberos reportó un incendio estructural en un establecimiento tipo “soda”, ubicado en las inmediaciones de la Bomba Santanita en Río Segundo de Alajuela.

De acuerdo con los reportes desde la escena, al lugar llegaron dos unidades extintoras para hacer frente a la emergencia, la cual se encuentra controlada.

Al llegar al sitio, los bomberos indicaron que la estructura afectada, de aproximadamente 150 metros cuadrados, construida con una combinación de concreto y madera.

Según el reporte, se confirmó que el 25% de la estructura presentaba fuego activo al momento de la emergencia.

De momento se desconoce el origen del incidente, y las autoridades correspondientes realizarán las investigaciones pertinentes una vez que la situación esté totalmente bajo control. Las labores de extinción y enfriamiento continúan en desarrollo.